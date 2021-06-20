692 экспресс-теста сделали нижегородцы для прохода на фестиваль «Столица закатов»

Более 100 человек вакцинировались от коронавируса в специально оборудованных мобильных пунктах. Фото: АНО «Центр 800»

Второй день фестиваля «Столица закатов» прошел в Нижнем Новгороде 19 июня. В связи с новыми коронавирусными ограничениями на мероприятие можно было пройти только предоставив необходимые медицинские справки или qr-код с ЕПГУ. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На месте проведения фестиваля можно было также пройти экспресс-тестирование на COVID-19, этот вариант подходил тем горожанам и гостям города, которые ещё не успели вакцинироваться. Такой возможностью воспользовались 692 человека, среди которых 210 детей.

На Нижневолжской набережной были и специально оборудованные мобильные пункты для вакцинации – прививку от коронавируса сделали 107 нижегородцев. Таким образом, посетителями фестиваля стали 6100 человек, ведь именно столько браслетов раздали организаторы.

Напомним, что теперь допуск на массовые мероприятия возможен только при предъявлении:

- сертификата профилактической прививки от COVID-19;

- отрицательного результата ПЦР-тестирования на COVID-19 (действителен три дня);

- результата исследования на наличие антител к COVID-19 (действителен 60 дней).

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