Девять отделений налоговой службы Нижегородской области закрываются 1 июля

Девять отделений налоговой службы закрывают свои двери для посетителей с 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба УФНС по Нижегородской области.

Так, закроются отделения в Лукоянове (пл. Мира, д.15), в Шатках (ул. Федеративная, д.25), в Починках (пл. Ленина, д.12) и в селе Большое Болдино (ул. Кооперативная, д.6).

Также будет закрыто отделение налоговой службы в Шахунье (ул. Советская, д.35), а также отделения: в Дальнем Константинове (ул. Советская, д.103), в Сеченове (ул. Кооперативная, д.3), в Ваду (ул. 50 лет Октября, д.26) и в селе Гагино (ул. Школьная, д. 1а).

Региональное ведомство отмечает, что оказание государственных услуг налоговой службы налогоплательщикам в полном объеме будет осуществляться в головных офисах данных налоговых инспекций, соответственно в г. Арзамас (ул. Кирова, д.31), г. Городец, (пл. Пролетарская, д.17) и г. Кстово (ул. Бульвар Мира, д.5).

Кроме того, получить большинство услуг налоговой службы можно и без посещения инспекции, в электронном виде, с помощью более 60 интерактивных сервисов на официальном сайте ФНС России, либо через Портал государственных услуг, а консультации по вопросам налогообложения - по бесплатному телефону Единого Контакт-центра ФНС России 8−800−222−22−22.