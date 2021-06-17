Игорь Седых стал депутатом Законодательного собрания Нижегородской области

Игорь Седых принёс присягу депутата Заксобрания. Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Нижегородской области.

Игорь Седых принял присягу и получил удостоверение депутата Законодательного собрания Нижегородской области 17 июня в ходе заседания регионального парламента.

Он занял место досрочно сложившего с себя полномочия депутата Феликса Верховодова.

Игорь Седых также занял место в состав комиссии по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма; социальным вопросам; экологии и природопользованию.

Новый депутат поклялся добросовестно исполнять свои обязанности, а также соблюдать законы и уставы страны и Нижегородской области.

- Никакие частные, местные или политические интересы не будут для меня выше интересов жителей области и Российского государства, - написано в присяге.

Напомним, что Игорь Седых является директором АНО «Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области».

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