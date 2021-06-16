Контроль за исполнением режима повышенной готовности усилен в Нижегородской области

Контроль за исполнением указа «О введении режима повышенной готовности» усиливается в Нижегородской области. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В настоящее время повышенный риск заражения наблюдается именно среди молодежи. В сою очередь, возрастает и нагрузка на систему здравоохранения.

- В мире выявляются новые штаммы, зафиксировано немало трудных случаев. Только в июне мы развернули более 1400 дополнительных коек, - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В местах массового скопления людей необходимо неукоснительно соблюдать масочный режим, особенно в транспорте и магазинах.

- Сейчас мы понимаем, что можно избежать приостановки деятельности каких-либо отраслей экономики. Главное, чтобы предприниматели и руководители исполняли требования указа, - подчеркнул Глеб Никитин. - Также прошу всех жителей региона максимально ответственно отнестись к своему здоровью.

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