Территорию вдоль озера на улице Пермякова в Нижнем Новгороде благоустроят к 1 августа

Благоустройством территории вдоль озера на улице Пермякова в Автозаводском районе Нижнего Новгорода займется компания «Автодострой». Все работы должны будут завершиться до 1 августа 2021 года. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Финансирование этого проекта составит свыше 61,7 миллион рублей. Денежные средства на эти цели выделили в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Так, подрядчик обязуется выполнить демонтажные работы, обновить дорожное покрытие , обустроить газоны и провести масштабные работы по озеленению.

На территории обновленного общественного пространства также появится игровая площадка для детей, канатный комплекс и спортивная зона с теннисным столом, баскетбольной стойкой. Проектом предусматривается создание площадки для выгула и тренировки собак.

Естественно, будут установлены новые лавочки и урны.

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