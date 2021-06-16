Дом Сироткина в Нижнем Новгороде был выставлен на продажу за 156 млн рублей

В Нижнем Новгороде теперь можно купить старинный дом со старообрядческой молельней. Выкупить его сможет любой желающий всего за 156,39 млн рублей. Об этом сообщается на портале недвижимости Gippernn.ru.

Исторический архитектурный объект имеет выгодное место положение - вблизи Нижегородского Кремля и Верхне-Волжской набережной, на улице Минина 8а. Сейчас у трехэтажного здания имеется собственный подземный паркинг, способный вместить до 6 автомобилей, офисы, переговорные и конференц-зал площадью более 100 кв.м., а все помещения оборудованы кондиционерами. В доме Сироткина также сохранили художественную роспись на купольном своде XIX века.

Напомним, что объект культурного наследия Дом Сироткина был построен еще в начале ХХ века. Сначала здесь была домовая церковь, после революции – детский дом, музей атеизма. В 1930-х годах в стенах дома находился художественный техникум, а после коммунальные квартиры. Когда жильцов расселили, дом стал носить звание «Памятник истории», а в начале ХХI века была проведена реставрация здания.