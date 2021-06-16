Нижегородцы могут списать пени по долгам за холодную воду до 30 июня

У нижегородцев остается две недели, чтобы успеть списать пени по долгам за холодную воду и водоотведение. Акция «Нижегородского водоканала» «Прощайте, пени!» продлится до 30 июня, сообщает пресс-служба компании.

Возможностью списать штрафные начисления за время действия акции уже воспользовались 683 абонента. Акция распространяется на долги по жилым помещениям в многоквартирных домах и частном секторе и доступна для жителей Нижнего Новгорода и Кстова.

«Общая сумма погашенной задолженности составила 7 млн 274 тысячи рублей, при этом абонентам были списаны пени в размере 5 млн 243 тысячи рублей», - сообщила начальник управления по работе с дебиторской задолженностью Центра по работе с абонентами АО «Нижегородский водоканал» Оксана Коновалова.

Для того, чтобы водоканал списал пени по холодной воде и водоотведению, необходимо оплатить имеющуюся просроченную задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения, а также текущие начисления за последний расчетный месяц до 30 июня 2021 года без учета накопленной суммы пени. Затем нужно направить заявление в Центр по работе с абонентами Нижегородского водоканала, к нему приложить копию паспорта и квитанции об оплате. Сделать это можно любым способом: отправить на электронную почту cra@vodokanal-nn.ru, в личном кабинете на сайте Нижегородского водоканала, Почтой России по адресу: г. Н.Новгород, ул. Политбойцов, 21а или лично обратиться в офис предприятия до 23 июля 2021 года (по предварительной записи с использованием средств индивидуальной защиты).