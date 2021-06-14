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Происшествия14 июня 2021 11:54

В минздраве опровергли информацию об ударе мальчика током во время грозы в Кулебаках

Ребенок не пострадал
Ирина ШВЫРКАЕВАИрина ШВЫРКАЕВА
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Сегодня в ряде нижегородских СМИ прошла информация о том, что в Кулебаках во время грозы ударило током ребенка, сидевшего за компьютером. Однако в региональном минздраве эту информацию «Комсомолке» не подтвердили.

«Ребенок действительно был доставлен в Кулебакскую ЦРБ, осмотрен врачами, травм не обнаружено, ребенок был отпущен домой. Он просто испугался», - рассказал «КП» пресс-секретарь министерства здравоохранения Нижегородской области Алексей Никонов.

Уточняется, что инцидент произошел 12 июня.