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Общество13 июня 2021 15:59

Светофоры со светодиодной лентой установили в Нижнем Новгороде

Новые объекты установили на площади Минина и Пожарского
Кристина БЕРБАСОВАКристина БЕРБАСОВА
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Светофоры с дополнительной подсветкой установили в Нижнем Новгороде. Фото: пресс-служба администрации города.

Светофоры с дополнительной подсветкой установили в Нижнем Новгороде. Фото: пресс-служба администрации города.

Светофоры на консольных опорах, на которые прикреплена светодиодная лента, появились на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Нововведение позволяет сделать светофорный объект более заметным на дороге, издалека привлечь внимание водителей в любых погодных условиях и повысить безопасность дорожного движения, - рассказал мэр города Юрий Шалабаев.

Известно, что светодиодная лента загорается одновременно с сигналом основного светофора. Такое нововведение позволяет не только снизить количество ДТП, но и обезопасить пешеходов на переходах.

В 2021 году светофоры с дополнительной подсветкой установят ещё на 13 дорожных участках Нижнего Новгорода. На проспекте Гагарина таких объектов появится 7, на улице Родионова – 3,на Казанском шоссе – 2 ,и ещё один на улице Безводная.

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