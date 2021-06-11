Нижегородский министр опроверг сведения о строительстве на территории Щелоковского хутора

Информацию о ведении строительных работ на территории нижегородского парка "Щелоковский хутор" опроверг министр имущественных и земельных отношений региона Сергей Баринов. Об этом он сообщил лично, отвечая на вопрос пользователя в Instagram-аккаунте губернатора Глеба Никитина (@gsnikitin). Министр подчеркнул, что вырубка деревьев происходит строго за пределами природной зоны.

В pravda-nn.ru поделились комментарием администрации Советского района Нижнего Новгорода:

— Застройщиком предоставлен полный пакет документов, в том числе проект компенсационного озеленения. Все деревья описаны и получено положительное заключение горкомэкологии, в том числе предусматривающее компенсационное озеленение.

Вот, что добавил на этот счёт застройщик:

— Вырубка деревьев для строительства нового жилого комплекса идёт строго в границах земельного участка, который находится в собственности застройщика. Границы прилегают к Щёлковскому хутору, но никак его не затрагивают.

Также со стороны застройщика обратили внимание на то, что на территории будущего ЖК высадят новые деревья и кустарники в рамках его благоустройства.

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