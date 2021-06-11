Нижегородская область вошла в ТОП-10 России по эффективности использования леса Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская область вошла в ТОП-10 регионов-лидеров России по эффективности использования леса. В рейтинге мы заняли седьмое место, как сообщили в областном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира. Анализ провели в ФГБУ "Рослесинфорг".

Результаты складывались из 36 критериев в семи группах показателей: использование лесов, охрана их от пожаров, воспроизводство и сохранение, защита от вредных насекомых и болезней, надзор за соблюдением лесного законодательства и эффективность финансово-экономической деятельности.

– Высокие позиции Нижегородской области в рейтинге – результат эффективной системы лесовосстановления, действующей в регионе, – отметил губернатор области Глеб Никитин. – В частности, у нас создан современный спецсемлесхоз, который обеспечивает материалом не только наши лесничества и лесхозы, но и поставляет свою продукцию во многие регионы округа.

А также губернатор добавил, что профилактика лесных пожаров – это особое направление:

– В регионе функционирует более 40 лесопожарных станций, ещё две планируется открыть в этом году. Обеспечивать сохранность лесного фонда помогает и комплексная программа мониторинга лесных пожаров: камерами видеонаблюдения охвачено 100% территории лесного фонда, также с недавних пор обстановку в лесах оценивают беспилотные летательные аппараты.

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