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Общество11 июня 2021 13:06

Почти 100 заявок подали нижегородцы на соискание премии города

В ближайшее время эксперты выберут три самые яркие работы
Дарья ЯЗЕВАДарья ЯЗЕВА
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Почти 100 заявок подали нижегородцы на соискание премии города

Почти 100 заявок подали нижегородцы на соискание премии города

Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

На соискание премии Нижнего Новгорода в этом году поступило уже 97 заявок. Поделился информацией на этот счёт глава города Юрий Шалабаев.

– Несмотря на то, что 2020 год из-за пандемии коронавируса был сложным, количество реализованных проектов и, как следствие, заявок на соискание премии очень большое – 97. Я благодарю всех номинантов за активное участие и всем желаю победы, – сказал Юрий Шалабаев.

Он добавил, что сформированные в каждой из 12 номинаций экспертные комиссии начнут оценивать полученные проекты в ближайшее время. Им предстоит выбрать три наиболее яркие работы.

Больше всего работ поступило на номинацию "Образование" – их 27, как уточнил директор городского департамента общественных отношений Руслан Бадретдинов.

– Свои авторские проекты и методики представили как детские сады и школы, так и вузы города. На втором месте по количеству поданных заявок – 10 – номинации "Социальные проекты, волонтёрство и благотворительность" и "Культура и искусство", – добавил Бадретдинов. – На номинацию "Медицина" получено 8 заявок. Многие проекты, которые номинированы на премию Нижнего Новгорода, касаются лечения COVID-19 у пациентов с различными сопутствующими диагнозами.

Напомним, что в 2021 году количество номинаций, в которых будут вручать премии, возросло с 8 до 12.

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