Свыше 130 новых рабочих мест появилось в Нижегородской области в связи с открытием производства трубопроводных систем. ФОТО: Дмитрий Марков

В Нижегородской области появилось свыше 130 новых рабочих мест благодаря открытию производства трубопроводных систем. А до конца года число мест достигнет 180. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Также известно, что компания "Современные трубопроводные системы" специализируется на выпуске оборудования для атомных станций. Трубопроводные системы низкого и среднего давления, которые производит предприятие, используются в топливной и атомной промышленности.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов рассказал, что создание производства стартовало в 2018 году. В него инвестировали 250 миллионов рублей.

– Продолжается восстановление промышленности, нижегородские предприятия уверенно наращивают объёмы производства. Об этом свидетельствуют и цифры официальной статистики, – отметил Черкасов. – За первый квартал индекс физического объёма промышленного производства вырос в регионе почти на 9%. Кроме того, на территории области создаются новые предприятия. Это проекты самого различного масштаба – от крупнейшего электрометаллургического комплекса "Эколант" в Выксе до новых, относительно небольших цехов на действующих предприятиях, например, на фабрике игрушек "Уланик" в Вознесенском районе или заводе автоцистерн "Фокстанк" в Кстове.

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