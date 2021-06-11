Глеб Никитин пообещал разобраться с принудительной вакцинацией госслужащих

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пообещал разобраться с принуждением к вакцинации госслужащих. Внимание на проблему обратили сотрудники одного из министерств регионального правительства, которые пожаловались Никитину в Instagram.

«Обычных работяг из министерств заставляют вакцинироваться или угрожают увольнением. Некоторых не пускают на работу, требуют за свой счёт делать ПЦР-тесты и на антитела. По 1400 [рублей] два раза в месяц. Остановите этот беспредел!», - попросил один из подписчиков.

Судя по ответу Глеба Никитина, он впервые слышит о подобной проблеме, но пообещал навести порядок.

«Тесты сдавать не надо. Нигде, ни в одной стране мира их не сдают. Если то, что вы говорите, правда, то это перегиб, напишите в Директ, какое конкретно министерство, разберёмся. ПЦР-тест нужен часто при проведении различных публичных мероприятий. Это право организаторов», - пояснил глава региона.