75 люков украли в Нижнем Новгороде в 2021 году

За пять месяцев 2021 года в Нижегородский водоканал поступило около пятисот заявок об отсутствии или повреждении канализационных и водопроводных колодцев. При этом 75 из них были украдены – по каждому факту Нижегородский водоканал направлял заявление в правоохранительные органы.

Прием крышек сейчас официально запрещен, однако их все равно продолжают снимать с колодцев, разбивать и сдавать как металлолом. Поэтому там, где это допустимо, Нижегородский водоканал ставит полиэтиленовые и железобетонные крышки, которые не представляют интереса для охотников за металлом. При этом тенденция все же положительная – количество пропаж люков с каждым годом снижается.

- Открытые люки могут представлять серьезную опасность, - подчеркивает начальник Центральной диспетчерской службы Александр Ширяев. - Если вы заметили, что на колодце отсутствует крышка, обращайтесь по круглосуточному номеру Центральной диспетчерской службы Нижегородского водоканала 246-99-99. Кроме того, отправить заявку можно на официальном сайте компании vodokanal-nn.ru либо через личный кабинет абонента в разделе «Сообщить о проблеме».

На каждую заявку об открытом люке сразу выезжает аварийная бригада, и если колодец принадлежит Нижегородскому водоканалу, то в течение суток его закрывают новой крышкой. Если же колодец принадлежит другой компании, его закрывают подручными средствами и передают информацию владельцу.