Грозы, ливни и град надвигаются на Нижегородскую область 9 июня

Экстренное предупреждение распространил ЦУКС ГУ МЧС по Нижегородской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ближайшие 1-3 часа в Нижнем Новгороде и местами по области прогнозируются грозы, ливни, град. Неблагоприятное погодное явление сохранится в регионе и в первую половину ночи 10 июня. Об этом сообщили синоптики ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

В связи с объявленным экстренным предупреждением, на территории Нижегородской области прогнозируется увеличение числа чрезвычайных ситуаций муниципального уровня, связанных с поражением объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ и других объектов, не оборудованных громоотводами. Также возможны нарушения в работе систем ЖКХ.

Нижегородским автомобилистам стоит быть внимательнее, так как возрастает риск увеличения количества ДТП. Кроме того, возможны локальные подтопления из-за неисправных ливневок. Вероятно затопление низин, дорог и низководных мостов, опор ЛЭП и сельхозугодий. Возникает угроза оползней, размыва насыпи ЖД и автодорог.

Во время грозы не стоит прятаться под деревьями, также лучше держатся в стороне от высоких металлических конструкций. Рекомендуется укрыться от непогоды в ближайшем доме или магазине. Сотовый телефон при нахождении на улице лучше отключить.

Если вы находитесь дома, то не стоит подходить к окнам и дверям, а ещё лучше отключить все бытовые и электроприборы. При отключении света необходимо осторожно обращаться с огнем, а лучше всего использовать фонари.

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