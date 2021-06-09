Счет матчей Чемпионата Европы по футболу будут транслировать на телебашне в Нижнем Новгороде

На Нижегородской телебашне будет транслироваться счет матчей Чемпионата Европы по футболу. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

С 11 июня по 11 июля на телебашне, расположенной на улице Белинского в Нижнем Новгороде, будет организована визуальная трансляция счета матчей Чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На медиафасадах телебашни в режиме реального времени будут показывать оперативные данные о ходе матчей. Вся информация будет оформлена в цветах национальных флагов играющих команд.

- К сожалению, мы не сможем сопровождать все игры – некоторые из них пройдут в светлое время суток, - рассказал директор Нижегородского филиала РТРС Михаил Небольсин. - Но вечерние матчи мы обязательно будем отслеживать на протяжении всего месяца.

Так, первая такая трансляция состоится 12 июня в 22:00 во время игры между национальными сборными России и Бельгии.

Также планируется световое шоу «Парад флагов», с помощью которого представят всех претендентов на звание чемпиона Европы.

- Трансляция текущего счета крупных футбольных баталий – уже традиция для нас. Мы считаем, что так создается эффект присутствия, вовлеченности горожан в игру. Несмотря на то, что матч проходит в тысячах километрах от Нижнего Новгорода, праздник футбола рядом, футбол - вокруг нас! – подчеркнул Михаил Небольсин.

Напомним, что в апреле 2021 года для улучшения качества транслируемых изображений пиксельные светильники светового панно телебашни были заменены на более современные.

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