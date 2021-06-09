Движение трамваев №6 и 7 изменится в Нижнем Новгороде с 11 по 13 июня

В Нижнем Новгороде будет временно прекращено движение транспорта на пересечении улиц Куйбышева и Народная. Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Движение транспорта на пересечении улиц Куйбышева и Народная в Нижнем Новгороде будет временно прекращено. Это связано с проведением капитального ремонта трамвайных путей. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Ограничения будут действовать с 22:00 11 июня до 20:00 13 июня. Объездные пути перекрытого участка будут организованы по прилегающим улицам.

На время ремонта движение трамваев №6 и 7 будет изменено. Их движение будет организовано от Московского вокзала до Трамвайного депо № 2, а также по Сормовскому кольцу в обе стороны.

Кроме того, на эти три дня изменится маршрут автобуса №А-92. Так, следуя по направлению микрорайон Бурнаковский, автобус будет проезжать по Сормовскому шоссе, улице Коммунальной и дальше до остановки «Улица Бурнаковская».

В направлении микрорайона Цветы автобус №А-92 проследует от остановки «Улица Бурнаковская» по улице Бурнаковской, с разворотом на улице Акмолинской, по улице Бурнаковской, улице Коммунальной, Сормовскому шоссе.

Нижегородским водителям, что нужно быть предельно внимательными на дорогах и следовать указаниям установленных дорожных знаков.

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