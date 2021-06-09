Более 2 млн туристов посетят Нижегородскую область в 2021 году

На Нижегородской ярмарке 195 конкурсантов из 63 регионов России поборются за победу в конкурсе «Мастера гостеприимства». Фото: Александр Воложанин

Более 2 миллионов туристов планирует принять Нижегородская область в 2021 году. В год 800-летия серьезный рост туристического потока фиксируется в выходные или в период проведения мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- В такие дни загрузка гостиниц возрастает до 100 процентов, - подчеркнул глава региона Глеб Никитин.

Для продвижения туристического потенциала Нижегородской области также важны Всероссийские проекты и мероприятия. Например, 9 июня, на Нижегородской ярмарке стартовал финал второго сезона конкурса «Мастера гостеприимства», участниками которого стали 195 человек со всей страны.

- Мы не только будем ждать от вас очередных решений региональных кейсов и защиты инициатив. Мы организуем для вас полезные встречи и обучающие мероприятия с экспертами отрасли, - поделился заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков.

Нижегородские власти ознакомились с проектами, которые представят в конкурсе участники от нашего региона, и отметили, что они проработаны на самом высоком уровне.

- Проекты очень интересные, и независимо от того, какие места займут участники, мы будем помогать в реализации идей, - сказал мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

От Нижегородской области в финале второго сезона выступят шестеро представителей индустрии гостеприимства. Они представят на конкурсе такие проекты, как экологический семейный фестиваль «Окская тропа»; студенческий лагерь для специалистов индустрии гостеприимства; приложение-агрегатор, объединяющее горнолыжные курорты России; туристский кластер «Воскресенское Поветлужье»; проект «Имя России — Александр Невский».

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