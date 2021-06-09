В полукопчённой колбасе нижегородского производителя обнаружили антибиотик

Антибиотик «Окситетрациклин» нашли в полукопчённой колбасе нижегородского производства. Исследования проводились по госзаказу. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «Нижегородский референтный центр Россельхознадзора».

Несоответствие нормам безопасности выявили в образце «Готовая мясная продукция. Колбасное изделие мясной продукт. Колбаса полукопченая охлажденная».

Антибиотики тетрациклиновой группы довольно часто применяют для лечения различных заболеваний у животных и неудивительно, что иногда остатки препаратов могут попадать в пищевые продукты.

Однако попадание тетрациклина, даже в микроколичествах, в организм человека может привести к проблемам со стороны желудочно-кишечного тракта, нервной системы, кожи и слизистых оболочек. Также могут возникнуть осложнения, вызванные развитием кандидоза.

- Употребление продуктов, содержащих антибиотики тетрациклиновой группы, нежелательно, - отмечают эксперты.

В настоящее время информация об обнаруженных отклонениях продукции от нормы и её производителе направлена в управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республики Марий Эл. Это сделано для того, чтобы принять меры и не допустить продажу опасного товара.

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