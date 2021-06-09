Арзамасскую трассу хотят расширить до четырех полос к 2024 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Арзамасскую трассу в Нижегородской области хотят расширить до четырех полос к 2024 году. Об этом заявил заместитель губернатора Сергей Морозов в ходе обсуждения строительства скоростной магистрали М-12 на международном экономическом форуме, который прошел в Санкт-Петербурге 2-5 июня.

«В настоящее время автодорога Р-158 от Нижнего Новгорода до пересечения с М-12 имеет участки с двумя полосами движения. Считаем, что требуется доведение до четырех полос движения участка Р-158 протяженностью 57 км уже к 2024 году», - сказал Сергей Морозов.

Также нижегородские власти предлагают увеличить количество транспортных развязок в районе М-12 в Нижегородской области – это позволит увеличить туристический потом к регион. Согласно проекту, в Нижегородской области трасса «Москва - Казань» будет иметь две транспортные развязки: на пересечении с автодорогой федерального значения Р-158 Нижний Новгород — Саратов и автодорогой регионального значения Работки — Порецкое. Расстояние между данными транспортными развязками составляет 103 км.