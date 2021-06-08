Открытие фестиваля «Столица закатов» состоится в Нижнем Новгороде 12 июня

Фестиваль будет проходить каждую субботу в течение лета.
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
Фестиваль закатов «Столица закатов», посвященный 800-летию Нижнего Новгорода, стартует 12 июня. На протяжении всего лета каждую субботу в городе будут проходить фестивальные мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
- Нижний Новгород известен как город с самыми красивыми закатами в стране. Новый фестиваль поддержит складывающуюся традицию встречи закатов, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Встречать закаты, а также наблюдать за концертами известных исполнителей и запуском фейерверков можно будет на Нижневолжской набережной.
Кстати, выступать на сцене будут не только приглашенные звезды, но и нижегородские исполнители. Уже 12 июня в Нижнем Новгороде выступит«Хор Турецкого», а в следующую субботу (19 июня) горожане и гости города увидят выступление Леонида Агутина.
Завершать вечер планируется фейерверками от лучших пиротехнических команд страны, каждая из которых подготовила специальное тематическое шоу.
График первого дня фестиваля «Столица закатов»:
19:00 – выступление группы Maple Season
Приветственное слово Губернатора Нижегородской области Глеба Сергеевича Никитина
20:15 – ди-джей сет от Going Deeper
Церемония встречи заката. Презентация гимна Столицы закатов
21:00 – 22:30 – выступление хедлайнера – Хор Турецкого
22:30 – фейерверк от пиротехнической команды «Салют 52»
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