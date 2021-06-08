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Общество8 июня 2021 11:30

Кишечную палочку нашли в сливочном масле нижегородского производства

БГКП могут быть причиной порчи молока и представлять опасность для здоровья человека
Кристина БЕРБАСОВАКристина БЕРБАСОВА
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Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) обнаружили в сливочном масле нижегородского производства. Название предприятия эксперты разглашать не стали. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «Нижегородский референтный центр Россельхознадзора».

В молочной промышленности бактерии группы кишечной палочки являются одним из основных нормируемых показателей безопасности для всех без исключения молочных продуктов.

Известно, что наличие кишечной палочки может стать причиной порчи молочных продуктов, то есть негативно скажется на выходе продукции и сроке его годности.

Кроме того, кишечная палочка предоставляет опасность для здоровья человека и приводит к пищевым отравлениям. А если будут обнаружены патогенные штаммы этой группы, то это может привести к пищевым токсикоинфекциям.

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