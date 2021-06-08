Время бесплатного пользования платными парковками в Нижнем Новгороде будет увеличено

Вчера, 7 июня, в Законодательном Собрании Нижегородской области прошло заседание комитета по транспорту и дорожному хозяйству. Депутаты обсудили вопросы бесплатного пользования парковочными местами для отдельных категорий транспортных средств.

Нововведения предусматривают увеличение бесплатного периода пользования платными парковками на целый час. Так, в будние дни безвозмездно занять парковочное место можно будет с 20:00 до 08:00 часов.

Бесплатно пользоваться платной парковкой также смогут владельцы электромобилей и инвалиды.

- Что касается инвалидов, дефицит машиномест часто приводит к серьезным разногласиям, - отметил председатель комитета Заксобрания Нижегородской области по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков. - Но если для здорового человека припарковать машину чуть дальше и пройти это расстояние пешком не составляет труда, то для граждан с инвалидностью - весьма проблематично.

Кроме того, все нижегородцы смогут воспользоваться правом бесплатного использования платной парковки в течение первых 15 минут.

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