Антибиотики обнаружены в мясных полуфабрикатах в Нижегородской области

Антибиотик тетрациклиновой группы – окситетрациклин был найден в мясных полуфабрикатах в Нижегородской области. Этот антибиотик действует как противомикробное, однако многие бактерии уже приобрели к нему устойчивость. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «Нижегородский референтный центр Россельхознадзора».

Несоответствие нормам безопасности выявили в образцах «Полуфабрикаты мясные бескостные(крупнокусковые) из говядины категория А (охлаждённые)» и «Говядина в полутушах охлажденная».

Известно, что концентрация антибиотиков тетрациклиновой группы в мясе должна быть менее 0,01 миллиграмма на килограмм.

Если человек будет постоянно употреблять мясо с остаточным содержанием в нём антибиотиков, то это приведёт к формированию устойчивости микробов к препаратам данной группы. Так, в случае заболевания инфекцией, лекарственные препараты не будут действовать на вирусы, а вылечиться будет очень трудно.

Остатки лекарственных препаратов обычно попадают в мясо, если животное отправили на убой, не выдержав 7−10 дней без препаратов.

- Важно знать, что если этот препарат остался в организме животного, то больше всего его в печени и почках, - отмечают эксперты.

В настоящее время информация об обнаруженных отклонениях продукции от нормы и её производителе направлена в управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республики Марий Эл. Это сделано для того, чтобы урегулировать этот вопрос и принять меры.

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