Домашняя кошка заразилась бешенством в Лукояновском районе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Лукояновском районе у домашней кошки выявили бешенство. Инцидент произошел в селе Антигеева 2 июня, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

«Данное заболевание было установлено при проведении лабораторных исследований. Сейчас ветеринарная служба проводит мероприятия по ликвидации бешенства, а также его профилактике», - пояснили в ведомстве.

Бешенство – это вирусное заболевание, смертельно опасное не только для кошки, но и для человека. Кошки заражаются от диких или бездомных животных. Например, кошка может заразиться от съеденной мыши, которая являлась переносчиком заболевания. Бешенство развивается в несколько этапов: от инкубационного периода, когда нет никаких симптомов, до неистовства и агрессии, которые заканчиваются параличом и смертью животного. Из-за спазма мышц кошка не может пить и есть.

Если вы заподозрили у кошки бешенство, постарайтесь изолировать ее и свести контакты к минимуму, а также побыстрее показать ее ветеринару.

По всем вопросам профилактики особо опасных заболеваний можно позвонить на «горячую линию» Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл по телефону (831) 435-51-59 с 08:00 до 17:00.