Мини-маркет перед Дворцом спорта снесли в Нижнем Новгороде

Эту площадку благоустроят. Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

В Нижнем Новгороде снесли торговый павильон, расположенный перед Дворцом спорта на проспекте Гагарина. Мини-маркет над сходом в подземный переход стоял здесь около 20 лет. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, он был бесхозным.

«Этот мини-маркет был установлен здесь в начале 2000-х гг., сейчас он имеет неприглядный вид. Павильон давно не ремонтировался, его стены расписаны граффити, территория вокруг него нуждается в благоустройстве. В связи с этим администрация приняла решение демонтировать объект», - пояснил первый заместитель главы администрации Советского района Алексей Зайцев.

После того, как площадку под павильоном очистят от строительного мусора, ее благоустроят. Также здесь планируется установить новый козырем над спуском в подземный тоннель.

Торговые павильоны, расположенные через дорогу, тоже будут снесены.