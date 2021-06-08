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Общество8 июня 2021 8:24

Мини-маркет перед Дворцом спорта снесли в Нижнем Новгороде

Он стоял здесь 20 лет
Ирина ШВЫРКАЕВАИрина ШВЫРКАЕВА
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Эту площадку благоустроят.

Эту площадку благоустроят.

Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

В Нижнем Новгороде снесли торговый павильон, расположенный перед Дворцом спорта на проспекте Гагарина. Мини-маркет над сходом в подземный переход стоял здесь около 20 лет. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, он был бесхозным.

«Этот мини-маркет был установлен здесь в начале 2000-х гг., сейчас он имеет неприглядный вид. Павильон давно не ремонтировался, его стены расписаны граффити, территория вокруг него нуждается в благоустройстве. В связи с этим администрация приняла решение демонтировать объект», - пояснил первый заместитель главы администрации Советского района Алексей Зайцев.

После того, как площадку под павильоном очистят от строительного мусора, ее благоустроят. Также здесь планируется установить новый козырем над спуском в подземный тоннель.

Торговые павильоны, расположенные через дорогу, тоже будут снесены.