Территорию нижегородского кремля озеленят и благоустроят более чем за 73 млн рублей

Территорию Нижегородского кремля озеленят и благоустроят более чем за 73 миллиона рублей из областного бюджета. Об этом свидетельствуют материалы, размещённые на официальном сайте госзакупок. Электронный аукцион по "Комплексному благоустройству и озеленению участков территории Нижегородского Кремля" опубликовали 5 июня 2021 года.

Начальная (максимальная) цена контракта несколько превышает 73 миллиона 411 тысяч рублей.

Заявки подрядчиков будут приниматься до 15 июня включительно. Их рассмотрение завершат на следующий день. Сам аукцион в электронной форме проведут утром 17 июня.

Контракт предполагает завершение работ до 10 августа. Согласно нему подрядная организация должна будет провести капитальный ремонт дорожного покрытия на нескольких участках: у корпусов 3-5, 7-9, у манежа и у церкви Симеона Столпника, которая сейчас строится.

В том числе эти территории необходимо дополнительно озеленить.

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