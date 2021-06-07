С берегов речки Ковы в Нижнем Новгороде вывезли КамАЗы мусора. Фото: Нижегородский водоканал

Экосубботник состоялся на берегах реки Ковы в Нижнем Новгороде. В нем приняли участие сотрудники Нижегородского водоканала, активисты проекта «Чистая страна» партии «Единая Россия», «Молодой Гвардии», а также представители администрации и местные жители.

- Это место мы выбрали неслучайно. Мост через реку Кова является очень востребованным – он соединяет два района Нижнего Новгорода: Советский и Нижегородский. Конечно, работы тут еще много, но мы уже видим первые результаты, - отметил региональный координатор партийного проекта "Чистая страна", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Андрей Тарасов.

Оказалось, что на берегах Ковы возле гаражного массива можно найти не только бытовой, но даже крупногабаритный мусор – сотрудники водоканала вытаскивали из реки вручную и с помощью спецтехники старые покрышки, запчасти, стройматериалы и даже остатки пластиковой лодки. Для того, чтобы вывезти все это на полигон, потребовалось четыре КамАЗа!

- На этом участке через реку проходят коммуникации, которые находятся на обслуживании Нижегородского водоканала, поэтому для нас очень важно, чтобы зона возле трубопроводов была чистой. Кроме того, малые реки Нижнего Новгорода впадают в Оку и Волгу, из которых наши водопроводные станции осуществляют водозабор, - объяснил генеральный директор АО «Нижегородский водоканал» Павел Марков.