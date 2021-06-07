Выставка нижегородского фотографа, снимавшего Леди Гагу и Анджелину Джоли, открылась в «Зарнице»

Выставка работ нижегородского фотохудожника Дениса Макаренко открылась в Центре культуры и кино «Зарница», сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Ежедневно с 9:00 до 21:00 нижегородцы и гости города могут прийти по адресу проспект Гагарина, 114 и ознакомиться с работами фотографа, в объектив которого попали такие знаменитости, как Анджелина Джоли, Леди Гага, Райан Гослинг и Мэл Гибсон. Всего в экспозиции представлены 22 снимка.

Отметим, что Денис Макаренко уже более 20 лет работает на значимых международных кинофестивалях, в том числе в Каннах. Его фотоработы публиковали в различных мировых изданиях, таких как National Geographic, Riviera insider, Peso perfecto, Luxury, Scan. В России его работы размещали на обложках книг про мэтров авторского кино Такеши Китано, Ларса Фон Триера и других, а в Англии была переиздана книга о принцессе Диане с фотоиллюстрациями Макаренко.

В настоящее время фотохудожник реализует несколько проектов, в том числе снимает красоты Нижнего Новгорода. В этом году Денис Макаренко также намерен посетить Каннский кинофестиваль.

Выставка в «Зарнице» будет работать до 31 июля. Вход свободный.