60 млн рублей выделят на благоустройство площади у канатной дороги в Нижнем Новгороде

На благоустройство площади перед станцией канатной дороги в Нижнем Новгороде планируется направить 60 миллионов рублей. Соответствующий запрос предложений на сайте торговой площадки "Фабрикант" объявило АНО "Центр 800". Об этом сообщили в NewsRoom24.

60 миллионов рублей – это начальная (максимальная) цена контракта.

Первая очередь благоустройства завершилась в прошлом году: благодаря ей на территории появились места для отдыха, парковка и зелёные зоны.

Теперь, во вторую очередь, должны благоустроить территорию по периметру станции и участок улицы Сеченова, который соединяет Большую Печёрскую улицу с зоной посадки пассажиров.

Срок завершения работ – 15 августа 2021 года. Контракт предполагает, что подрядчик выполнит мощение пешеходной зоны и зоны фудкорта, уложит деревянный настил для площадок и пандуса, озеленит территорию, проведёт декоративное и функциональное освещение.

А главная задача второго этапа благоустройства – это создание удобного пешеходного транзита до улицы Большой Печёрской. В результате возникнет новый велопешеходный маршрут, который свяжет канатную дорогу, сквер на площади Сенной и автобусную остановку на Большой Печёрской.

Концепцию благоустройства разработало архитектурное бюро MLA+ под кураторством Института развития городской среды Нижегородской области.

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