Марафон «Образование. Работа. Карьера» пройдет в Нижнем Новгороде 16-18 июня

Марафон «Образование. Работа. Карьера» состоится в Нижнем Новгороде 16-18 июня. Мероприятия пройдут на территории ГАУ НО «НОИЦ», сообщают организаторы.

В рамках марафона 16 июня состоится круглый стол с Министром образования Нижегородской области Ольгой Петровой и ректорами вузов, начало в 13:00.

Марафон «Образование. Работа. Карьера» - это уникальный информационный проект, который позволит получить ответы на актуальные вопросы напрямую от представителя Министерства образования, ректоров ведущих вузов области, лицеев, ПТУ, колледжей, техникумов, центров переобучения, представителей центра занятости населения, трудовой инспекции, а также получить консультацию юриста.

Данный марафон в первую очередь будет интересен абитуриентам, которые в этом году поступают в специальные или высшие учебные заведения. В рамках проекта будут обсуждаться такие темы, как совмещение работы и учебы, самые востребованные специальности на ближайшие пять лет, международное сотрудничество вузов и прочее. Министр образования расскажет о новых правилах, связанных с зачислением в вузы.

В проекте примут участие руководители ведущих нижегородских вузов: ректор НГТУ им. Р. Е. Алексеева Сергей Дмитриев, ректор НГЛУ имени Н.А. Добролюбова Жанна Никонова, ректор НГПУ им. К. Минина Виктор Сдобняков, ректор ННГАСУ Андрей Лапшин.

Свои вопросы к спикерам и участникам марафона Вы можете отправлять по адресу reklama@ pravda-nn.ru