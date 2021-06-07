Бесплатные экскурсии по Започаинью пройдут в Нижнем Новгороде

Экскурсии по территории Започаинья пройдут в Нижнем Новгороде для жителей и гостей города. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Започаинье – заповедная территория старого Нижнего. К ней относится улица Ильинская и прилегающие к ней кварталы. Сейчас команда экскурсоводов разрабатывает программу и продумывает маршруты.

Автором проекта стал доктор социологических наук, Почетный гражданин Нижнего Новгорода Александр Сериков. Ранее в Нижнем Новгороде уже были реализованы подобные проекты - «Первая креативная школа для арт-аниматоров-проводников «Зарядье», «Первый трамвай России», «Мастерская Уникальных Маршрутов «Зарядье», «Трамвай желаний», «Прогулки с Максимом Горьким», «Босяцкая Миллионная».

Принять участие в экскурсии можно будет совершенно бесплатно.