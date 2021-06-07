Конкурс народных мастеров «Русь мастеровая» пройдет в Нижегородской области. 11-12 июня

Конкурс народных мастеров «Русь мастеровая» состоится в Нижегородской области 11-12 июня. Мероприятия пройдут в Нижнем Новгороде и Городце, сообщает министерство культуры региона.

В конкурсе будут участвовать более 60 умельцев со всей страны: Республик Марий Эл, Мордовии, Коми, а также из Санкт-Петербурга, Калининграда, Пензы, Архангельской, Тамбовской, Челябинской области и других регионов. На конкурсе будут представлены номинации «Гончарство», «Резьба по дереву», «Глиняная игрушка», «Роспись по дереву», «Береста», «Ткачество поясов», «Текстильная кукла» и прочее.

Торжественное открытие конкурса состоится 11 июня в Городе мастеров в Городце. В течение восьми часов мастера будут создавать свои шедевры в режиме реального времени, после чего жюри определит победителей.

Награждение лучших народных мастеров состоится 12 июня на площади Маркина в Нижнем Новгороде. Также здесь будет работать ярмарка-продажа изделий народных промыслов.