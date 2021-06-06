Пять нижегородских школ вошли в ТОП-200 лучших технических школ России

Пять нижегородских средних общеобразовательных учреждений вошли в ТОП-200 лучших технических школ России. Этот рейтинг составлен российским рейтинговым агентством RAEX при поддержке Фонда Андрея Мельниченко – поделились в министерстве образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области.

Успешное поступление в ведущие вузы на естественно-математические и инженерно-технические специальности – это фактор, опираясь на который был составлен рейтинг.

26 место – лицей №38 (Нижний Новгород);

77 место – Центр одарённых детей (Нижний Новгород);

91 место – лицей №40 (Нижний Новгород);

114 место – лицей №3 (Саров);

115 место – лицей №15 им. академика Ю.Б. Харитона (Саров).

59 из 200 лучших школ находятся в Москве, а 13 – в Санкт-Петербурге.

Министр образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области Ольги Петровой отметила, что регион из года в год демонстрирует стабильно высокие результаты в разного уровня школьных олимпиадах. По точным предметам – в том числе.

– В Нижегородской области эффективно функционирует система выявления и поддержки талантливых детей, одним из элементов которой являются базовые школы Российской академии наук. Тот факт, что из пяти нижегородских школ, вошедших в рейтинг, три являются базовыми школами РАН, это подтверждает. Наша система общего образования – одна из самых сильных в стране. И наша задача – не просто поддерживать, но повышать эту планку. Россия сегодня для молодёжи – это страна больших возможностей, и мы должны эти возможности ребятам показать, помочь раскрыться их талантам, а самое главное – научить учиться, ведь только тогда будет действительно значимый результат, – резюмировала Ольга Петрова.

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