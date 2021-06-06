На 17,2 млрд рублей снизился госдолг Нижегородской области с начала 2021 года

Объём государственного долга Нижегородской области снизился на 17,2 миллиарда рублей с начала 2021 года: на 1 июня он составил 68,3 миллиарда рублей. Об этом информирует нижегородское министерство финансов.

Ведомство сообщает, что снижение госдолга региона связано с досрочным погашением кредитов кредитных организаций в январе 2021 года в сумме 15,2 миллиарда рублей за счёт использования временно свободных средств на едином счёте областного бюджета и уменьшением в мае 2021 года объёма долга по ценным бумагам в сумме 2 миллиарда рублей.

На 1 июня 2021 года госдолг Нижегородской области включает в себя: 57,8% – это государственные ценные бумаги, 41,9% – бюджетные кредиты из федерального бюджета и 0,3% – государственные гарантии.

– Кредиты коммерческих банков отсутствуют, – отметили в Минфине региона.

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