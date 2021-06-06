Частный дом загорелся возле площади Комсомольская в Нижнем Новгороде

Сегодня, 6 июня, в Нижнем Новгороде загорелся частный дом возле площади Комсомольская в Ленинском районе. Как выяснилось позже, погибших и пострадавших в происшествии нет. Информацией о случившемся поделились в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 13:24. Горел частный дом на улице Трамвайная, 20.

Каких-либо других сведений о ЧП пока нет. Причины возгорания в том числе ещё не известны.

– Дальнейшая информация уточняется, – подвели итог в МЧС.

Единственное, что можно сказать наверняка: масштабы пожара внушительные. Это стало ясно, благодаря размещённому в группе "Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ" видео. Его автор, судя по всему, заснял горящий частный дом с верхнего этажа соседнего здания. Ракурс позволяет рассмотреть, что огнём охвачен почти весь дом. Пламя поднимается над крышей, а вверх валит густой чёрный дым.

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