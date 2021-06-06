Застройщик опроверг вырубку деревьев на территории Щелоковского хутора

Компания "Старт-Строй" опровергла вырубку деревьев на Щелоковском хуторе в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в NewsRoom24 со ссылкой на пресс-службу застройщика.

– Вырубка деревьев на территории строящегося жилого комплекса "Цветы 2" ведётся строго в границах земельного участка, который находится в собственности застройщика, и не затрагивает территорию Щелоковского хутора, – пояснил пресс-секретарь "Столицы Нижний" Андрей Журавлёв.

Отметим, что в границах участка будут строить четыре жилых дома, которые войдут в ЖК "Цветы 2".

– Размещённая в СМИ информация о том, что вырубка затрагивает территорию Щелоковского хутора, и участок предназначен под "индивидуальную застройку", не соответствует действительности, – утвердили в "Старт-Строй".

Более того, представители компании пообещали, что на территории ЖК высадят новые кустарники и деревья в рамках комплексного благоустройства.

Напомним, ранее нижегородцы жаловались на вырубку деревьев в Щелоковском хуторе, утверждая, что застройщик пилит деревья, относящиеся к парку.

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