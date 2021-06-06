Ежедневный полив дорог в Сергачском районе возобновили по настоянию ГЖИ Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Ежедневный полив дорог в Сергачском районе Нижегородской области возобновили по настоянию Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) региона. Ранее инспекция выявила нарушения в содержании сергачских дорог. Тогда дорожным службам напомнили, что поливать дороги ежедневно при температуре днём выше 25 градусов необходимо для сохранения качества дорожного полотна и сокращения рисков ДТП.

– Государственная жилищная инспекция внесла предостережение МУП "Дорожник" Сергачского района по признакам нарушения требований регионального закона № 144 от 10 сентября 2010 года "Об обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской области", – заметил начальник Сергачского отдела ГЖИ Алексей Федосеев. – Этот закон требует проводить полив дорожного покрытия в жаркие дни, а именно при температуре выше 25 градусов. В результате принятых мер организация, ответственная за содержание дорог в Сергаче, возобновила полив дорог.

Полив дорожного полотна уменьшает объём пыли и предотвращает деформацию асфальта, которая возникает при высокой температуре воздуха. В целях безопасности это просто необходимо.

– Асфальтовое покрытие в жару быстро нагревается, сцепление шин с дорогой ослабевает, это нередко становится решающим фактором при возникновении аварийных ситуаций, – обратил внимание Алексей Федосеев.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил ГЖИ усилить контроль за деятельностью управляющих компаний и за качеством предоставления коммунальных услуг. В том числе своевременно реагировать на обращения граждан.

Подать жалобу в ГЖИ нижегородцы могут:

- через личный кабинет в системе ГИС ЖКХ: https://dom.gosuslugi.ru ;

- по телефону горячей линии: 8 (831) 430-79-19 ;

- направив письменное обращение в Госжилинспекцию;

- посредством электронной почты Госжилинспекции: official@gzhi.kreml.nnov.ru ;

- через интернет-приёмную сайта инспекции: http://госжилинспекция.нижегородскаяобласть.рф/ .

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