Юные пациенты детской клинической больницы №1 Нижнего Новгорода ездят на процедуры на «кадиллаке»

Дети передвигаются по отделению на машинке. Фото: Instagram Давида Мелик-Гусейнова
Маленькие пациенты детской клинической больницы №1 Нижнего Новгорода передвигаются по отделению на игрушечной машинке. Об этом заместитель губернатора и региональный министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов сообщил на своей личной странице в Instagram.
- Нужна перевязка? Садимся в «кадиллак» и с радостными чувствами в перевязочную! – написал министр.
Такой необычный способ добираться на медицинские процедуры придумал детский доктор, анестезиолог-реаниматолог Сергей Кулагин.
- Уверен, что его внимательное отношение к таким вещам, как эмоциональное состояние маленьких пациентов и вообще сам этот пример, могут быть крайне интересным и полезным, - подчеркнул Давид Мелик-Гусейнов и сообщил, что очень хочет познакомиться с медиком лично.
Кроме того, оказалось, что подобная практика передвижения по коридорам медучреждения существует и в детской областной больнице.
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