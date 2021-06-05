Новые выделенные полосы появились на Казанском шоссе в Нижнем Новгороде

Схема дорожного движения изменилась на Казанском шоссе в Нижнем Новгороде. В мае там завершились работы по реконструкции дорожного участка длиной 200 метров на подъезде к пересечению с улицы Богдановича. Об этом мэр города Юрий Шалабаев сообщил на своей странице в Instagram.

Как оказалось, сейчас на Казанском шоссе есть новые выделенные полосы для автомобилистов, которые поворачивают налево на улицу Богдановича при движении со стороны деревни Афонино и на улицу Академическую в сторону выезда из Нижнего Новгорода.

Благодаря этому решению пропускная способность на дороге увеличилась на 60%, а время от въезда в город и до улицы Богдановича уменьшилось в три раза.

Многие нижегородцы уже оценили такое изменение в схеме дорожного движения и оставили слова благодарности в комментариях.

- Стало действительно намного лучше. Спасибо, - написал Сергей Араев.

- Это точно, молодцы! Ещё бы убрать левые повороты, где нет отдельного поворота со знаком, по аналогии Казани! - отметил Сергей Фокин.

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