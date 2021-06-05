Электрометаллургический комплекс «Эколант» за 150 млрд рублей построят в Выксе

Это первый проект, который будет реализовываться с помощью механизма СПИК 2.0 в Нижегородской области. Фото: Кирилл Мартынов

Электрометаллургический комплекс «Эколант» и сопутствующую инфраструктуру построят в Выксе за 150 миллиардов рублей. Специальный инвестиционный контракт на 20 лет заключили в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Реализация такого масштабного проекта будет проводиться с учётом соблюдения всех требований к экологичности, в частности, уменьшению углеродного следа.

- «Эколант» - первый подобный проект в Европе. То, что сегодня был подписан этот специнвестконтракт, еще раз подтверждает намерения государства оказать всю возможную поддержку бизнесу, нацеленному на работу в рамках новых принципов экономической политики, учитывающих современные тенденции и технологии, - поделился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Кроме того, запуск комплекса увеличит до 5% внутреннего валового продукта Нижегородской области. В свою очередь , это означает, что появится дополнительное финансирование на строительство дорог, благоустройство, ремонт школ и больниц.

- В строительстве завода будет задействовано около 2000 человек, а после запуска производства там будет трудиться на постоянной основе около 700 специалистов с достойным уровнем заработной платы, что также крайне важно, - добавил глава региона.

Открытие электрометаллургического комплекса в Выксе планируется в 2025 году.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!