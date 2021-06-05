В нижегородской церкви Вознесения Господня началось воссоздание 20-метрового иконостаса. Фото: Сергей Лотырев

Исторический 20-метровый иконостас воссоздадут в церкви Вознесения Господня в Нижнем Новгороде. В настоящее время храм, расположенный на улице Ильинской, реставрируют в честь празднования 400-летия со дня его появления. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородской митрополии.

- Сейчас перед нами задача стоит закончить роспись в верхней части храма – на сводах, потолке и верхних ярусах, чтобы разобрать леса и вывести стройку из храма, – рассказал настоятель Вознесенской церкви протоиерей Михаил Сторонкин.

Не менее важно и воссоздание огромного иконостаса, который соберет в себе 112 икон разного размера. На это дело идут средства, которые жертвует приход и немногочисленные благотворители. Пока денег не хватает и готово только 18 икон для Никольского придела.

- Иконостас нашего храма станет настоящим произведением современного церковного искусства, - отмечает настоятель.

К слову, в основу восстановления исторического иконостаса легла старинная фотография, которая является единственным документом, рассказывающим об интерьере Вознесенской церкви. Благодаря снимку появилась возможность рассмотреть с высокой степенью детализации все сюжеты икон центрального иконостаса и детали его резьбы.

- Хотелось бы, чтобы воссозданное «всем миром» благолепие старинного храма стало еще одним подарком городу к его 800-летию, - подытожил протоиерей Михаил Сторонкин.

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