ТЦ «Шоколад» в Нижнем Новгороде купила компания из Чувашии за 320,6 млн рублей

Торгово-развлекательный центр «Шоколад» на улице Белинского в Нижнем Новгороде приобрела компания ООО «МТВ 21» из Чувашии. Об этом сообщает «GiperNN» со ссылкой на Управлении Росреестра по Нижегородской области.

Объект был выставлен на аукцион за 400,8 миллионов рублей, однако в ходе торгов эта цена снизилась до 320,6 миллионов рублей. Аукцион был признан несостоявшимся, так как была подана всего одна заявка.

Известно, что ООО «МТВ 21» внесло в качестве задатка 40,8 миллиона рублей, то есть 10% от общей стоимости, а затем полностью выкупило ТЦ и с 1 июня является его собственником.

Банк непрофильных активов ТРАСТ подробности сделки раскрывать отказался, однако на его сайте лот о продаже ТЦ «Шоколад» имеет статус «продано».

Напомним, что ТЦ «Шоколад» был построен в 2003 году и является одним из первых торговых центров Нижнего Новгорода. Раньше в нем располагались кинотеатр, большой фудкорт и большое количество арендаторов, но теперь в основном нижегородцы ходят туда в продуктовый супермаркет и фитнес-клуб.

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