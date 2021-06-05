Реставрация особняка купца Николая Бугрова в Нижнем Новгороде завершена почти на 50%

Реставрация особняка Николая Бугрова к 800-летию Нижнего Новгорода продолжается. В настоящее время объект готов почти наполовину. Об этом сообщает департамент строительства и капитального ремонта городской администрации.

Известно, что на 50% завершён ремонт кровли здания, а также внутренняя отделка помещений. Кстати, близится к завершению реставрация аутентичной потолочной лепнины и розеток, на 70% готова главная лестница, а фасадные работы завершены на четверть.

- В списке работ значится реставрация окон и дверей, печей, паркета 1914 года, ремонт слаботочной системы, системы электроснабжения, - отметили в ведомстве.

Сейчас в особняке Николая Бугрова размещается Детская художественная школа № 1. Ремонт здесь проводился в последний раз в 1987 году, с тех пор многое пришло в негодность.

- Объём работ в школе значительный, до сегодняшнего момента в особняке сохранились многие аутентичные предметы, за сохранностью которых при производстве работ мы внимательно следим, - рассказал директор учреждения Владимир Колесников.

В ходе реставрации облик купеческого особняка конца XIX века стараются сохранить всеми силами.

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