Нижегородское художественное училище откроется после реставрации в середине июля

Работы проводятся в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода и 100-летию учреждения. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Ремонтно-восстановительные работы продолжаются в Нижегородском художественном училище. Учреждение обновляют в честь празднования 800-летия Нижнего Новгорода и 100-летия самого училища. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Открытие обновленного художественного училища планируется в середине июля текущего года. На эти цели направлено 8,2 миллионов рублей.

Сейчас рабочие выполнили ремонт кровли и фасадов, что позволило вернуть исторический облик здания. В частности, была произведена реставрация кирпичной кладки стен и архитектурных деталей и отреставрирован козырек входной двери.

- На данный момент удалось раньше срока закончить основную часть работ, до середины июля планируется завершить установку оконных блоков в мезонине и отреставрировать входную резную дверь, – подчеркнула первый заместитель министра культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

Нижегородское художественное училище является старейшим в России художественным учебным заведением. Ремонт в учреждении не проводился более 40 лет.

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