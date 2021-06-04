Нижегородское художественное училище откроется после реставрации в середине июля

Работы проводятся в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода и 100-летию учреждения.
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
Ремонтно-восстановительные работы продолжаются в Нижегородском художественном училище. Учреждение обновляют в честь празднования 800-летия Нижнего Новгорода и 100-летия самого училища. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Открытие обновленного художественного училища планируется в середине июля текущего года. На эти цели направлено 8,2 миллионов рублей.
Сейчас рабочие выполнили ремонт кровли и фасадов, что позволило вернуть исторический облик здания. В частности, была произведена реставрация кирпичной кладки стен и архитектурных деталей и отреставрирован козырек входной двери.
- На данный момент удалось раньше срока закончить основную часть работ, до середины июля планируется завершить установку оконных блоков в мезонине и отреставрировать входную резную дверь, – подчеркнула первый заместитель министра культуры Нижегородской области Наталья Суханова.
Нижегородское художественное училище является старейшим в России художественным учебным заведением. Ремонт в учреждении не проводился более 40 лет.
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