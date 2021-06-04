Огромные пробки образовались на всех выездах из Нижнего Новгорода 4 июня

Город стоит в пробках. Фото: Яндекс.Пробки

Пятница, вечер… дороги Нижнего Новгорода сковали серьёзные пробки. По данным портала Яндекс.Пробки на 18:00 4 июня, дорожная ситуация в городе оценивается в семь баллов.

Так, например, огромный затор растянулся от улицы Новикова Прибоя в сторону Мызинского моста и дальше по проспекту Гагарина в сторону развязки в Ольгино. Аналогичная ситуация замечена на выезде из города в сторону Балахны, там пробка начинается на улице Кима и продолжается до станции Дубравная.

Стоят нижегородцы в заторе и на выезде загород по улице Федосеенко, а также на Московском шоссе.

В больших пробах придется постоять и на Автозаводе. Один серьезный затор начинается от метро «Парк культуры» по Молодёжному проспекту и до железнодорожного переезда в Петряевке. Постоять придется и в направлении «Стригино», там стоят улицы Аркадия Гайдара и Ореховская.

Многокилометровые заторы сковали Мещеру, там стоит не только улица Сергея Акимова, но и Пролетарская.

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