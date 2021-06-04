Число съездов с трассы М-12 в Нижегородской области может быть увеличено

Число съездов со скоростной магистрали М-12 в Нижегородской области предложено увеличить. С таким вопросом в рамках Петербургского международного экономического форума выступил заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.
В настоящее время проект предусматривает транспортные развязки на пересечении с автодорогой Р-158 «Нижний Новгород – Саратов» и трассой «Работки – Порецкое», однако расстояние между этими съездами достигает 103 километра.
Добираться до Нижнего Новгорода можно преимущественно по автомобильной дороге федерального значения Р-158.
- В настоящее время автодорога Р-158 от Нижнего Новгорода до пересечения с М-12 имеет участки с двумя полосами движения. Считаем, что требуется доведение до четырех полос движения участка Р-158 протяженностью 57 км уже к 2024 году, - подчеркнул Сергей Морозов.
Сейчас на подъезде к Нижнему Новгороду с южного направления завершается возведение транспортной развязки, но для дальнейшего перераспределения транспортных потоков планируется строительство дублёра проспекта Гагарина.
Новые съезды с магистрали М-12 требуются в тех местах, которые являются привлекательными для туристов.
- Это и сейчас точки притяжения туристов - поломническо-туристический кластер Арзамас-Дивеево-Саров, Ичалковские пещеры, Большое Болдино с родовым имением Пушкина, в Выксе - индустриальный парк «Баташев», - поделился заместитель губернатора.
Для того чтобы и дальше развивать туристический потенциал Нижегородской области, власти предлагают использовать будущую магистраль «Европа – Западный Китай».
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