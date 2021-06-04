Спустя 10 лет в Мининском университете состоялся Кубок ректора по КВН. Фото: предоставлено КП

В Мининском университете впервые за 10 лет состоялся Кубок ректора по КВН. На мероприятии присутствовали и.о. ректора Виктор Сдобняков, замдиректора департамента по соцполитике администрации Нижнего Новгорода Артур Штоян, полуфиналистка Высшей лиги КВН Анна Черкашина, руководитель движения КВН в Нижегородской области Алексей Беляев и другие гости.

В Кубке ректора приняли участие четыре команды Мининского университета: ЦБК, «Команда четыре», «Альянс» и «Голый провод», а также команды «Пикник на обочине» из НИУ ВШЭ НН и «Котозавр» из ННГУ имени Лобачевского. Кроме того, две команды выступили вне конкурса. Одна из них, под названием «Вишенка», представляет Мининский университет в Центральной лиге Москвы и Подмосковья, другая состоит из школьников и называется «Утомленные школой».

- Запрос от студентов есть - планируем и дальше развивать движение, - поделился впечатлениями Виктор Сдобняков.

Победителем игры стала команда ЦБК, далее расположились «Команда четыре» и «Альянс».