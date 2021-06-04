Импортозамещающее предприятия за 5 млрд рублей построят в Нижегородской области

Группа компаний «Титан» построит в Нижегородской области импортозамещающее производство. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Импортозамещающее предприятия по выпуску микронизированных силикагелей и стабильных силиказолей построят в Нижегородской области. В проект привлекут инвестиции в размере 5 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Данное соглашение подписали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель совета директоров АО «ГК «Титан» Михаил Сутягинский. Сотрудничество заключили в рамках Петербургского международного экономического форума.

Производство хотят разместить на особой экономической зоне «Кулибин» в Дзержинске. Реализация проекта позволит создать 100 новых рабочих мест.

- Инвестиционный проект обеспечит поступление дополнительных налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, - подчеркнул Глеб Никитин.

Запустить производство планируют в 2023-2024 годах. Известно, что производственная мощность позволит поставлять в год 6 тысяч тонн стабильного силиказоля, а также 12 тысяч тонн микронизированного силикагеля.

Кстати, микронизированный силикагель применяется в производстве шин и резинотехнических изделий, в химической промышленности, в производстве лакокрасочных материалов и пластмасс, в пищевом производстве.

В свою очередь, стабильный силиказоль используется в нефтепереработке, в производстве трансформаторной стали, клея, бумаги, эмульсионных красок, строительных материалов.

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